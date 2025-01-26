Лукашенко предрек Европе проблемы с приходом Трампа

Лукашенко заявил, что с приходом Трампа в Европе начнутся проблемы Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для республики с приходом американского президента Дональда Трампа в Белый дом.
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