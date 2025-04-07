Le Point: Макрону необходимо равняться на Путина и Трампа

Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили во втягивании страны в войну. Авторы публикации для издания Le Point призвали Макрона равняться на президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии