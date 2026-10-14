Казахстан вводит электронное разрешение (ЕТА) на въезд для россиян - что это значит? ETA оформляется бесплатно через цифровую платформу.
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