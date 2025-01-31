"Работа продолжится". Как совершенствовали миграционное законодательство в 2024 году?

В частности, установлено новое основание для прекращения гражданства РФ Официальный представитель МВД России Ирина Волк подвела итоги деятельности по совершенствованию миграционного законодательства в 2024 году.
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