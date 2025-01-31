Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стега Сибиряк
    Нет там работы нормальнойАлтайский край во...
  • Геннадий Бережнов
    Сложно найти счастье в этом мерзком государстве! А вот потерять  жизнь и духовность вполне можно.Еще один российск...
  • Дмитрий Зайцев
    Почему не благославит на прочтение молитвы на русском языке? Все же русская православная церковь.В храме Христа Сп...

"Работа продолжится". Как совершенствовали миграционное законодательство в 2024 году?

"Работа продолжится". Как совершенствовали миграционное законодательство в 2024 году?

В частности, установлено новое основание для прекращения гражданства РФ Официальный представитель МВД России Ирина Волк подвела итоги деятельности по совершенствованию миграционного законодательства в 2024 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх