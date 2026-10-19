В Челябинской области во второй половине 19 октября и в течение следующих суток ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду и более, из-за чего объявлено штормовое предупреждение.
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