Сборы за оплату с карт Visa и Mastercard: какую комиссию ввел Wildberries Евгения КомароваWildberries несколько изменил условия расчетов для пользователей в этом месяце, о чем сообщил представитель маркетплейса Дмитрий Колесников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии