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FinFax - Новости банков и вкладов

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Россия и Китай развивают деловое партнерство через токенизацию активов

Россия и Китай развивают деловое партнерство через токенизацию активов

НОВИКОМ, входящий в состав холдинга АО "РТ-Финанс", который является компетентным центром финансовых услуг корпорации Ростех, принял участие в I Евразийском Финансово-Экономическом Форуме "Развитие делового партнерства в новых реалиях".

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