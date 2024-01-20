Природный пожар на полуострове Песчаный на землях Минобороны локализован

За последнее время в Приморском крае произошло сразу два крупных пожара. 19 января на полуострове Песчаный на землях Минобороны РФ Хасанского округа начался лесной пожар, который был виден жителям Владивостока.
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