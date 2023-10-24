Россиянин отсудил у автосалона крупную сумму за навязанные услуги

Россиянин купил автомобиль Chevrolet Niva в декабре 2022 года в кредит в одном из автосалонов Новосибирска, но в сумму займа внесли не только 900 000 рублей (стоимости машины), но и стоимость дополнительных услуг, которые ему оказались не нужны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии