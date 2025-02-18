Европа визжит, что ее не допустили до переговоров РФ и США по Украине. Странам Евросоюза там нечего делать, так как государства выступают за продолжение конфликта, высказался министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).