На Украине увеличат штрафы за нарушение комендантского часа

На Украине хотят ввести административную ответственность за нарушение комендантского часа. Соответствующий законопроект №10195 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы относительно установления административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения зарегистрирован на сайте Верховной рады.
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