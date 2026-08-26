Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека после поражения от «Фенербахче» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов эмоционально отреагировал на вопрос о качестве игроков на скамейке запасных и своих решениях по ходу игры.