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Фонсека — после поражения «Лиона» в квалификации ЛЧ: «Возможно, причина в том, что я дерьмовый тренер»

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека после поражения от «Фенербахче» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов эмоционально отреагировал на вопрос о качестве игроков на скамейке запасных и своих решениях по ходу игры.

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