Суд запретил поджигателям покрышек покидать дом в ночное время суток

Двум подозреваемым в поджоге на Мойке избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Петербургский суд избрал обвиняемым в поджоге покрышек меру пресечения в виде запрета определённых действий.
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