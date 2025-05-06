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В Калуге дополнительно отремонтируют еще 5 улиц

В Калуге дополнительно отремонтируют еще 5 улиц

В Калуге ямочный ремонт проведут еще на пяти улицах, сообщили в правительстве области. В мае приводить в порядок проезжую часть будут на улицах Путейской, Гурьянова, Плеханова и Баррикад, также работы скоро начнутся во 2-м Городском проезде, а на этой неделе дорожники займутся улицами Беляева и Первомайской.

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