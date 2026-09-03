ПК размером с роутер получил 192 ГБ памяти и запускает DeepSeek V4 локально. Представлен Acemagic F9A

Суммарная ИИ-производительность достигает 131 TOPS Компания Acemagic представила мини-рабочую станцию F9A, которая при габаритах всего 158,5×158,5×81,5 мм получила флагманский мобильный процессор AMD Ryzen AI Max+ PRO 495.
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