Сладков: Президент Путин принял решение об участии мобилизованных до конца СВО

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил в своем Telegram-канале, что Президент РФ Владимир Путин принял решение о том, что все мобилизованные будут участвовать в специальной военной операции (СВО) до ее окончания.
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