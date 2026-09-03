НОВИКОМ обновил избранные категории кешбэка на сентябрь и октябрь

Фото: НОВИКОМ НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) предложил участникам программы лояльности вернуть до 25% за покупки канцтоваров, детских принадлежностей и цифрового контента в первые два месяца учебного года.