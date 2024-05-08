Очередной законопроект об усилении контроля за пребыванием и деятельностью мигрантов в России и ужесточении их ответственности за различные нарушения поступил на днях на рассмотрение Госдумы РФ.
Мигрантов депортируют за плохое поведение их детей – так будет работать новый закон в России
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. Без семей! Их привозят на работу и отвозят обратно на автобусах.
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10 час.
W
Walery
В Саудовской Аравии нет Хуснуллиных - лоббистов миграции. Таджикистан вышел из Союза и отказался от России - при этом выгонял и даже убивал русских проживавших и работавших в Тадж.ССР. Почему сегодня в РФ появились таджики из суверенной уже своей страны необразованные, без специальностей и с дикой культурой?
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9 час.
Андрей Тюрин
Все верно, НО ! Начинать надо с диаспор, само существование их уже преступно.
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4 час.
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