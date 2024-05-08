Мигрантов депортируют за плохое поведение их детей – так будет работать новый закон в России

АЗ Андрей Зарубкин В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. Без семей! Их привозят на работу и отвозят обратно на автобусах.

W Walery В Саудовской Аравии нет Хуснуллиных - лоббистов миграции. Таджикистан вышел из Союза и отказался от России - при этом выгонял и даже убивал русских проживавших и работавших в Тадж.ССР. Почему сегодня в РФ появились таджики из суверенной уже своей страны необразованные, без специальностей и с дикой культурой?