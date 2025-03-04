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Закон, порядок, государство

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МЧС России проводит стажировку для участников программы «Время героев»

МЧС России проводит стажировку для участников программы «Время героев»

МЧС России впервые организует подобную подготовку. Семь дней девять участников программы будут знакомиться с лучшими практиками спасательного ведомства.

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