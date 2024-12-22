Перефразируя известную рекламу — хорошо иметь домик на море! Так думал мой друг, пока не переехал в благодатные края, в наш Краснодарский край поближе к морю.
Друг купил дом у моря и теперь локти кусает: Никак не может от него избавиться, расскажу в чем дело
Комментарии
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Валерий Василенко
Та же самая проблема и в Крыму.
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15 час.
Горыныч
30 лет прожил в Геленджике. Нормальный городишко. С водой вопрос решается просто - поставь бак на литров 500 с гидрофором и забыть проблемы. Грязное море? Ни один местный в бухте не купается. Дивноморск, Джанхот, Прасковеевка и т.д. Менталитет? Прежде чем о ком-то говорить, обернитесь на себя. Деревня? Лучше жить в "маленькой" деревне, где местные знают друг друга, чем в большой - масква с чуреками и мастурбеками.
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14 час.
Пульхерия Djem
Или на рынке не обманывают, или москвичи сплошь интеллектуалы и соседей-скандалистов нет, или жары не бывает. Зато зимой никакого сракопада.
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3 час.
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