Друг купил дом у моря и теперь локти кусает: Никак не может от него избавиться, расскажу в чем дело

Горыныч

30 лет прожил в Геленджике. Нормальный городишко. С водой вопрос решается просто - поставь бак на литров 500 с гидрофором и забыть проблемы. Грязное море? Ни один местный в бухте не купается. Дивноморск, Джанхот, Прасковеевка и т.д. Менталитет? Прежде чем о ком-то говорить, обернитесь на себя. Деревня? Лучше жить в "маленькой" деревне, где местные знают друг друга, чем в большой - масква с чуреками и мастурбеками.