Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 539 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Или на рынке не обманывают,  или москвичи сплошь интеллектуалы и соседей-скандалистов нет, или жары не бывает. Зато з...Друг купил дом у ...
  • Виктория Иванова
    Сейчас китайцы на каждый пук изобрели, всевозможные,  приспособления и я, сдуру, многие купила. И, поверьте, люди доб...6 необычных вещиц...
  • Рамиль Кавеев
    либераст писал знаток чуждого нам менталитета негибкие они, закостенелыеПочему в Америке ...

Друг купил дом у моря и теперь локти кусает: Никак не может от него избавиться, расскажу в чем дело

Друг купил дом у моря и теперь локти кусает: Никак не может от него избавиться, расскажу в чем дело

Перефразируя известную рекламу — хорошо иметь домик на море! Так думал мой друг, пока не переехал в благодатные края, в наш Краснодарский край поближе к морю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Василенко
Та же самая проблема и в Крыму.
Ответить
15 час.
Горыныч
30 лет прожил в Геленджике. Нормальный городишко. С водой вопрос решается просто - поставь бак на литров 500 с гидрофором и забыть проблемы. Грязное море? Ни один местный в бухте не купается. Дивноморск, Джанхот, Прасковеевка и т.д. Менталитет? Прежде чем о ком-то говорить, обернитесь на себя. Деревня? Лучше жить в &quot;маленькой&quot; деревне, где местные знают друг друга, чем в большой - масква с чуреками и мастурбеками.
Ответить
14 час.
Пульхерия Djem
Или на рынке не обманывают,  или москвичи сплошь интеллектуалы и соседей-скандалистов нет, или жары не бывает. Зато зимой никакого сракопада.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх