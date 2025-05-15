Daily Mail: футболиста "Ноттингема" Авонийи вывели из комы после травмы

Нигерийский нападающий "Ноттингем Форест" Тайво Авонийи выведен из состояния искусственной комы после двух этапов операции по поводу травмы живота, полученной в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Лестером".
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