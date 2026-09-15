Масленников: экономика России сталкивается с сокращением и старением населения

Российская экономика сталкивается с сокращением, старением населения и его концентрацией в крупных городах.
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