Континентальная часть Китая призывает администрацию ДПП не препятствовать туризму через Тайваньский пролив

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Представитель континентальной части Китая в среду призвал администрацию Демократической прогрессивной партии Тайваня /ДПП/ создать благоприятные условия для нормализации туризма через Тайваньский пролив, а не возводить препятствия.
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