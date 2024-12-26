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Китай

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Континентальная часть Китая призывает администрацию ДПП не препятствовать туризму через Тайваньский пролив

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Представитель континентальной части Китая в среду призвал администрацию Демократической прогрессивной партии Тайваня /ДПП/ создать благоприятные условия для нормализации туризма через Тайваньский пролив, а не возводить препятствия.

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