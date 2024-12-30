Центры обработки данных на базе искусственного интеллекта могут «искажать» энергосистему США

Распространение центров обработки данных, призванных удовлетворить вычислительные потребности искусственного интеллекта, может стать плохой новостью для энергосистемы США, говорится в новом отчете Bloomberg.
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