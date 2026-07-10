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Испания впервые пропустила на ЧМ-2026 – от Бельгии. Прервалась рекордная 649-минутная серия Симона

Сборная Бельгии прервала рекордную серию испанцев без пропущенных голов на ЧМ.  Шарль де Кетеларе сравнял счет в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Испанией (1:1, перерыв).

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