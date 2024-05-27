Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Сказочное хладнокровие»: как экипаж «Меркурия» победил почти десятикратно превосходившего его по огневой мощи врага.

«Сказочное хладнокровие»: как экипаж «Меркурия» победил почти десятикратно превосходившего его по огневой мощи врага.

195 лет назад бриг «Меркурий» победил в бою с двумя турецкими кораблями (Святослав Князев, Екатерина Кийко) 195 лет назад, 26 мая 1829 года, команда русского брига «Меркурий» победила в морском сражении два линейных турецких корабля.

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