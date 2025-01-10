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Царьград

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Обстрел в Светлодарске: женщина погибла, четверо ранены при атаке ВСУ

Обстрел в Светлодарске: женщина погибла, четверо ранены при атаке ВСУ

Во время обстрела Светлодарска со стороны ВСУ погибла женщина, четверо местных жителей были ранены. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил инцидент и сообщил о состоянии пострадавших.

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