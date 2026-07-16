Транспортные полицейские Республики Башкортостан вернули домой 5-летнего мальчика, отправившегося в путешествие на электричке

14.07.2026 г. в 07 часов 25 минут в дежурную часть Уфимского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от работников транспортной безопасности о том, что в пригородном электропоезде сообщением «Аша – Дема» едет ребенок без сопровождения взрослых.