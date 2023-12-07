Новую зону отдыха открыли в поселке Турма Братского района

В поселке Турма Братского района появилась новая зона отдыха. Проект реализовали по программе «Комплексное развитие сельских территорий» с целью улучшения условий для отдыха и развлечений в сельской местности.
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