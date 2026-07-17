Максим Лубяной: «Партии опасаются потерять контроль над повесткой»

«Главная особенность предстоящей думской кампании — не количество партий и не формальные итоги съездов, а контекст, в котором она проходит», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, оценивая, как партии подошли к избирательной кампании с точки зрения качественного наполнения.