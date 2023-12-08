Врач Фомичева: недосып повышает риск сердечных болезней

Нехватка сна грозит серьезными проблемами со здоровьем — постоянный недосып со временем может привести к сбою в работе жизненно важных органов, в частности — сердца, предупредила кардиолог Анастасия Фомичева.
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