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ЕСПЧ запрещает депортировать защитницу мигрантов

ЕСПЧ запрещает депортировать защитницу мигрантов

автор - Выключаем эмоции, включаем ум Защитницу мигрантов хотят депортировать из России, а ЕСПЧ пытается воспрепятствовать 30 сентября появилась новость, что ЕСПЧ снова пытается засунуть свой нос в суверенное право нашей страны определять, кому нам давать статус беженца, а кого лишать его.

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Turanosaurus Rex
Под жэ её и нах
Регина Толстоброва
Редкая сволочь, гнать в три шеи эту непорядочную бабенку.
Елена Матвеева
Пинка под зад и пусть катится.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
и три пера в ...опу, чтобы на поворотах не заносило!!!
anatoliy Анатолий Алексеев
Посади свинью за стол, она и ноги на стол, до чего же не приятная особа, лахудра
vladimir bedarev
Пусть ЕСПЧ её и забирает раз такие добрые.
Наталья Рябова
пусть в европе защищает права мигрантов.
ГусЕна
А в чем суть-то? То хомячки орут, что Собянин лично с Хуснуллиным рулят самолетами с мигрантами, то , вдруг защитницу геноцидят....Причем одни и те же :)))
Кремлебот Путина
Потому что без Собянина и Хуснуллина такие как эта Чупик себя так вольготно и безнаказанно в нашей стране не чувствовали бы.
ГусЕна
Потому что строить надо.А про вольготность-это как мы позволим. Общество.
Кремлебот Путина
Строить, конечно, надо. Только не в ущерб безопасности, здоровью и благополучию граждан России. А указанные господа делают именно так, т. е. - всё во вред. Так что в топку таких "строителей". А проблема с этими чупик и её ментальными сородичами вообще просто решается. Надо делать как в банках - солидарную ответственность работодателя и приезжих работников из-за рубежа за совершённые приезжими преступления. Т. е. если мигрант совершил нечто подобное Бужаниново и "чудесным" образом скрылся от МВД, то в этом случае за совершённое им преступление отвечает нанявший его работодатель начиная от отсидки в тюрьме и заканчивая возмещением материального и морального вреда жертве или её близким. И очень скоро внезапно выяснится, что нет нужды не только в 5 млн. мигрантах до 2025 года, но и те, кто тут есть - нах** не нужны от слова "затратно и невыгодно их нанимать во всех отношениях".
Вадим Абдурашитов
Очень верно! Только солидарную ответственность работодателя и приезжих работников из-за рубежа за совершённые приезжими преступления.
ГусЕна
А за русских тоже сидеть? :))
ГусЕна
Вот ты -гастер:)))
Кремлебот Путина
Если взять резонансные преступления минувшего лета и кануна выборов, то ВСЕ они были совершены таки мигрантами, которые все якобы офигенные специалисты, без которых нам, местным ну никак не выжить. Примерно такой тезис проталкивают разные сторонники ещё + 5 млн. подобных "специалистов" до 2025 г. И только одно преступление было совершено местным, но там как раз никаких проблем с розыском и задержанием подозреваемого не было - в отличие от того же Бужаниново. Вы либо НЕВНИМАТЕЛЬНО прочитали написанное, либо СОЗНАТЕЛЬНО передёргиваете сказанное. И вообще, Вы позиционируете себя как даму весьма разборчивую во всём, поэтому такая постановка вопроса о солидарной ответственности Вас никоим образом не затронет - ведь Вы же не станете связываться с кем попало, тем более заведомо себе во вред :) Или я ошибаюсь и относительно Вас у меня - незаслуженно высокое мнение и наивные иллюзии? ;)
ГусЕна
Меня больше заботит позиция общества, желающего и чистые улицы и пересажать всех бизнесменов:)))
Кремлебот Путина
Вы прям как мать Тереза хотите быть - за все хорошее и против всего плохого :) Вот как раз нашему обществу в этом случае придётся спуститься на бренную землю и вспомнить кое-какие полезные жизненные и хозяйственные навыки и привычки. Вы знаете, как раньше, хотя бы лет 20 назад, проблема "чистых улиц" решалась в вооружённых силах без привлечения мигрантов и бизнесменов? Если не знаете, то я готов поделиться с Вами секретом и Вы будете, мягко говоря, сильно удивлены простотой и эффективностью решения данной проблемы ;)
ГусЕна
Поделитесь:) Может, внедрим. Я не хочу с Вами спорить, теорий полно, а по факту-иное-рабочих рук НЕХВАТАЕТ. Год назад не могли дворников найти на сезон -летний. Не снег! 170 р/ час, с 7 до 16.00. Вообще. Придет дядя , к обеду в гамно. А это Детский Парк. И хрен уводишь. К концу сезона -20 таких синих висяков.за всех налоги плати, хоть они и не работали. Сами с Генеральным с утра мели...Расскажите, как решить.
Кремлебот Путина
По факту у нас 5 млн. учтённых безработных и 22 млн. "нищих", так что искать особо не надо. Не хватает тямы у разных дефективных манагеров вроде тех двоих, о ком речь чуть выше была, этим количеством СВОИХ резервов рационально и грамотно распорядиться. Но вернёмся к нашим зайчикам. Так вот для решения текущих хозяйственно-бытовых задач и поддержания чистоты и порядка на территории воинской части давно придумана и до недавнего времени довольно неплохо использовалась система очередных и внеочередных нарядов на работы. Т. е. территория делится на части соответственно количеству личного состава и поочерёдно убирается в соответствии с графиком нарядов, а результаты контролирует ответственное за данную территорию лицо. Не догадываетесь, почему в воинских частях всегда идеальные чистота и порядок на всей территории? :) И от работы никто не отлынивает, и проблем с "синими" в обед от водки телами сотрудников - нет. И проблем с завышенными затратами на организацию производственного процесса - тоже нет. Не хочу здесь высказывать своё понимание сложившейся у Вас ситуации, хотя судя по тому, что Вы написали, вопросов больше к Вам, чем к тем не совсем здоровым Вашим сотрудникам, надеюсь - ужЕ бывшим, ибо пьянство на рабочем месте в рабочее время нельзя оправдать ничем и никогда. Скажу лишь, что Детский парк, о котором Вы говорите, скорее всего место платное - во всяком случае, у нас до прошлогодней пандемии было именно так. Следовательно, стоимость благоустройства и уборки территории, и теперь ещё - и регулярной санитаной обработки мест массового пребывания и аттракционов антисептиками, - включена в цену входного билета. Так что это - половые проблемы исключительно администрации этого парка, что она не в состоянии выполнить то, за что берёт деньги. И выхода тут два: либо таки найти в себе моральные, интеллектуальные, организаторские и любые другие силы таки начать делать то, за что им платят деньги посетители, либо освободить место другим, кто сможет всё это сделать. Вы, конечно, скажете, что последние два предложения Вы и сами знаете и теоретизировать на диване может каждый, но тут есть одно "но". Мне, например, заказчики всегда деньги платили именно за то, чтобы именно я, а не кто-то другой, решил стоящие перед ними задачи. И их не интересуют мои кадровые, финансовые, наконец, личные проблемы - с ними должен разбираться я сам, а не мои заказчики, и обязательно - не в ущерб конечному результату и интересам моих заказчиков. Потому что иначе они разорвут со мной все отношения и уйдут к другим, более расторопным и способным организовать свою работу таким образом, чтобы решать поставленные перед ними задачи точно и в срок. И это всё нам дули в уши последние 30 лет разные дефективные менеджеры, вроде гайдаров и чубайсов, но теперь, когда пришёл черед нам оценить их работу по конечному результату по ими же ранее продвигаемым критериям - вдруг выясняется, что критерии оценки результатов работы эти к ним нельзя применять, потому что они - это другое, понимать надо (©). Таким образом, коль скоро вся эта королевская рать дефективных менеджеров постоянно нуждается в мигрантах сомнительного качества для решения вопросов, которые можно решить наличными силами при ПРАВИЛЬНОМ подходе, то возникают вполне резонные вопросы к уровню их компетентности и их способности решать возникающие проблемы не только лишь путём ухудшения имеющегося уровня жизни российских граждан и за счёт этих граждан.
ГусЕна
Вот и сбегали кадровики ) А так как я дочь военного мы именно так и выходили из ситуации-посредством нарядов моей службы.:) А у нас нет входных билетов. Еще раз-ПРОБЛЕМА низкоквалифицированной трУдовой силы РЕАЛЬНА. В мою группу каждыц день скидывают мольбы о сотрудниках линейного персонала " умоляю! Посудомойщицу дайте хоть на день, горю! 2500 оплата за 8 часов". Думаете, находят?
Кремлебот Путина
Так я поэтому и воздержался от оценок, потому что не знаю всех Ваших обстоятельств хотя бы в первом приближении. Если у Вас есть какие-либо волонтёрские организации от каких-либо партий - попробуйте обратиться к ним за помощью людьми для проведения субботника по очистке и приведению в порядок территории парка. По идее, они должны ухватиться за это предложение, ибо оно - идеальная пиар-акция для любой партии как "партии реальных дел". Тем более экологическая повестка сейчас в тренде. При грамотном подходе выгода будет для всех: и для Вас, и для тех, кто Вам согласится помочь. Если опыт будет удачным, то можно поднять вопрос о сотрудничестве на более регулярной и длительной основе. У нас, например, ЕР до прошлого года регулярно устраивала субботники на добровольной основе для всех желающих горожан, а не только для своих членов. И в желающих, как оказалось, недостатка не было. Благодаря такому подходу полностью очистили излюбленное с 90-х место отдыха горожан - и поэтому загаженное по самый верх. Я, к сожалению, не участвовал, потому что узнавал об этом из вечернего выпуска местных новостей уже после завершения данных мероприятий - таким образом, информационному сопровождению тоже нужно уделять дОлжное внимание. Другой вариант - увеличение степени механизации уборки территории, т. е. чтобы бОльшую и наиболее загрязняемую часть убирала техника, а не вручную. Люди убирали бы минимум и именно тот, где ручная уборка необходима и по-другому там не убрать. Тогда и людей понадобится меньше, и проблема кадрового дефицита не будет настолько уж острой. У нас центральный городской парк после прошлогодней реконстркуции, которая закончилась с горем пополам и с недоделками, стали убирать именно так: аллеи и велодорожки с прилегающей к аттракционам территорией с твёрдым покрытием убирает спецтехника, а, допустим, уборку мусора из урн два раза в день осуществляют сотрудники. В принципе, за поддержание чистоты и порядка я администрации парка поставил бы 4,5 из 5. Может быть, и посетители меньше стали свинячить, т. к. мусорить там, где чисто, подавляющее большинство не захочет либо постесняется. Вспомнил в этой связи из своего сравнительно недавнего прошлого. У нас в главке МЧС самым чистым местом в здании был мужской туалет на 3-м этаже, хотя это было наиболее людное место, в котором к тому же курили. А наиболее грязным - туалет для инвалидов на первом этаже, в который ходила хорошо известная остальному главку группа граждан, но не физических инвалидов, а моральных уродов. Так вот подводя итог сказанному: проблема дефицита, скажем так, рабочей силы с отсутствием требований к образованию, опыту и прочим показателям решаема за счёт изменения характера работы в пользу бОльшей её механизации и на оставшуюся часть - аутсорсинга, если так можно сказать, активной части жителей. Другой вопрос, готова ли Ваша организация изменить устоявшиеся за прошедшие годы взгляды на организацию своей работы и попытаться использовать современные веяния и подходы. Ну и вопрос готовности нести затраты на эти изменения тоже важен. На металлургический комбинат в нашем городе, первенец первой пятилетки, которому через 3 года будет 90 лет, лет 25 назад было не устроиться даже дворником от слова "вообще" даже с высшим образованием и опытом работы. А сейчас полно объявлений о приёме на работу выпускников ПТУ, колледжей и местного техуниверситета без опыта и вообще всех желающих с улицы минимум со средним образованием с обучением профессии за счёт работодателя ну и плюс там разные плюшки от бесплатного фитнес-клуба до занесения в кадровый резерв на руководящие должности в группе компаний, а не просто на комбинате. С пилотами в гражданской авиации у нас тоже аналогичная Вашей проблема, поэтому и цены на билеты даже на внутрироссийские авиалинии многих неприятно удивляют. Потому что среди авиакомпаний конкуренция большая за пилотов, поэтому приходится им платить больше, чем у конкурирующих компаний, что отражается на ценнике билетов.
Вячеслав Дегтярев
555555555555...............
Вячеслав Дегтярев
ха ха - 555555555555.........
Александр Кульков
ЕСЧП - просто придурки!
Владимир Лобанов
Без разговоров выдворить за сутки в Узбекистан
Strannik Weid
Все правильно. Но и нашим полицейским надо лучше знать законы и быть хитрее.
valera960
А мне кажется, если бы наши полицаи действовали в рамках закона, то эта правозащитница не смогла бы так уверенно себя вести. А ведь полицаи и с нашими гражданами ведут себя, за частую, грубо нарушая закон. Не боясь ответить за нарушение закона, а ведь это уголовная ответственность. Как то все перевёрнуто. Примите жесткие законы для эмигрантов и держите их в этом секторе, так ведь почему-то наши законодатели этого делать не хотят. Почему? Значит кому-то выгоден этот бардак! Напряжение внутри страны.
Vladimir Lioubimcev
ТАКОВА ПОЛИЦИЯ!... Не путать с милицией. Милиция была ДЛЯ НАРОДА, а полиция - ДЛЯ ВЛАСТЕЙ. Как относится к людям власти, явно видно по поведению полиции.
Евгений Гоголев
Нашим полицейским надо брать пример с цивилизованных полицаев запада. Вышли либерасты, хомячки, коммуняшки-навальняшки на несанкцианированный митинг, а их цивилизованно газом, водомётами, резиновыми пулями, собаками. А наши не демократично терпят всякий сброд.
олег мотынга
Нужно соблюдать законы Всем ! Вопрос на какие средства она жила ? И как раньше говорили : Куда смотрет милиция ? Именно Милиция
Liudmila Solodko
Мне вообще не понятно от чего эта дама бежала. Понимать надо, что там было опасно для жизни, коль ей дали статус беженца, так мало того, она еще пытается тут свои права устанавливать. Мадам на выход.
олег мотынга
И не только мадам.
Вячеслав Дегтярев
до 1993 года были боевые действия... а вот в 2003г. это ОБМАН.....
Vladimir Lioubimcev
ЕСПЧ не касаются внутренние дела России. Кого и куда посылать лесом, в России сами будут решать.
Vladimir Lenkov
А что делает наша дума за пол-миллиона в месяц? Актуальные вопросы не в состоянии закрыть. Или у них в этом свой интерес?
Евгений Гоголев
Приходите, наша компания с удовольствием возьмёт вас, а двоих мигрантов уберём. Прежде, чем гнать этих варваров, нашим болоболам надо понять одно, пока россияне не будут работать там, где варвары, они будут в России. Арматура сама в каркас не вяжется, кирпич не укладывается в кладку, асфальт на дорогах не разравнивается(поэтому качество в строительстве низкое, варварам плевать). Зарплаты высокие.
Русский Крым Смерть бандеровцам
С этим можно согласиться когда речь идет о мАсквалобаде. Да, в этом гнилом гадюшнике действительно ни кого не заставишь работать физически руками, там другая страна, там другие законы, нормативы и особые льготы. У нас же в России, кто не знает Россия это там за кольцевой, поганое стадо мигрантов сбивает все мыслимые расценки и тарифы. Для этого сброда жителей аулов и кишлаков основное, что бы отмазаться от поборов полицаев, нужна справка с места работы. Основная же их деятельность на территории нашего государства проходит несколько в стороне от работы на благо экономики России. Так, что не надо демагогии по поводу нежелания россиян работать. Желания может не быть работать только там где к тебе такое же отношение как к этим эмигрантам - рабам, а это к сожалению при таком огромном количестве иноземных рабов ищущих работу по просторам России становиться нормой.
Евгений Гоголев
Необходимо вернуть статью за тунеядство и всё станет на свои места. А работодателей, обязать платить мигрантам в два раза больше, чем россиянину и тогда мигрант будет принят на работу только если он лучше россиянина профессионально и это будет выгодно, то есть никогда.
Русский Крым Смерть бандеровцам
Предлагаю Вам вернуться на нашу грешную землю или хотя бы реально воспринимать нашу российскую действительность.
Евгений Гоголев
Я с этим сталкиваюсь ежедневно, работаю в строительстве. Не хотят наши люди работать руками, не хотят.
Гаражный кооператив ЛАДА
А платить не пробовали по нормальному? Это так просто! взять расценки и нормы Мин.строя СССР, ЕТКС СССР и ввести коэффициент отношение цен на цемент, кирпич тогда и сейчас. И оплачивай себе, как руководителю, по тем же коэффициентам. Во тогда и посмотрим согласятся работать или нет.
Евгений Гоголев
Сегодня сметы делают по другим принцыпам. А зарплаты высокие. Бригада узбеков монолитчиков зарабатывает столько, что каждый рабочий отправляет домой не менее 1000 долларов.
Гаражный кооператив ЛАДА
Как сметы сейчас строгаюся известно! Всё по цыфирям высосанным из пальца "мировой" практики. По сему и конечные цены завышены в 3 - 4 раза при качестве близком к нулевому и с прибылями заоблачными.
Евгений Гоголев
Вы точно не знаете, что происходит с ценообразованием в строительстве, а особенно в госконтрактах.
Гаражный кооператив ЛАДА
Ну да конечно, мы совсем идиоты и считать не умеем. Только откуда такие хищения в строительстве на всех этапах. При том, что это находят в низовых структурах простые ОБЭП, а в верхних эшелонах Кудрин с его службой.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
да не надо ля ля тополя, вот вам пример, внук учился в универе, пошёл на подработку на строительство, обещали одно, пришло время зарплаты, заплатили минималку, 5 с копейками, пошёл разбираться, если коротко, отправили в эротическое путешествие со словами, а ты кто такой мы тебя знать не знаем и не видели никогда, он мне позвонил, я ему сказал что есть пара вариантов, законный т. е. судиться или хочешь я приеду......., оплатят с премиальными, он отказался, посадят тебя ответил.
Евгений Гоголев
Если ваш внук даже если не оформился, имеет право подать для начала жалобу в рудовую инспекцию, но нужны свидетели, автоматом жалоба попадает в прокуратуру. Поверьте и выплатят, и накажут.
Евгений Гоголев
Не целевое использование средств, ведёт к нехватке этих средств для завершения работ. Из сметной стоимости украсть без ущерба строительному процессу не возможно. Есть другие способы обогощения: применение строительных материалов не соответствующих проекту. Пример: в проекте запорная арматура клингеровская, а дав взятку в водоканал, меняется на баломакс. Разница практически в двое. Арматура длинна 11,7м, закупает я немерная и тд. А в гос заказах сметная стоимость после торгов такая, что не проворачивая этих махинаций построить подрядчик не может.
ГусЕна
+++
ГусЕна
Вот опять ты , Балаболка, мельтешишь. Евгений прав.
Гаражный кооператив ЛАДА
Да ты я смотрю в каждую дырку затычка.
ГусЕна
А ты , я смотрю, Пустомеля.
Гаражный кооператив ЛАДА
Как вы все скрытыми работами крутите нам известно оч давно. Да ты и сам это подтверждаешь. Так что защищать с..Раительное ворьё не стоит. Когда - то в 1970 году мы выпустили приборы для контроля скрытых металлоконструкций, для не разрушающего контроля качества бетонных конструкций, кирпича и кладки и много интересных вещей. Но у Госстроя и академиков от стойотросли лапы и тогда были оч длинные. Наш отдел расформировали после гос.испытаний. Орденоносцев из стройтреста сажать надо было как минимум, а статья им корячилась с "вышкой". Всё что ты написал подтверждает, что в этой гнилой отрасли ничего за полвека не изменилось в лучшую сторону.
Евгений Гоголев
Ультрозвуковое испытание ж/б изделий показывает не марку бетона, а расположение арматуры. В металлоконструкциях, трубопровода, качество сварных швов. Качество каменных, бетонных конструкций ультрозвук не показывает, там другие испытания на отрыв, сжатие бетон. Кирпичная кладка там марка кирпича и раствор. Всё есть сегодня, все испытания проводятся.
Гаражный кооператив ЛАДА
Отрыв и сжатие - это разрушающие методы, а ультразвук - это старо, как мир. Это приборы 1950 - х годов, а то и раньше. Я ещё в 1959 - 1961 УЗИ стволов на трещины проводил, а мужики рельсы, трубы, швы проверяли, но это не те приборы. Нашими размеры и состав подушек под фундаментами измерялись. Марка бетонов и прочих стройматериалов определялась.
Евгений Гоголев
Какой принцып определения марки бетона вашим прибором? Давайте организуем выпуск. Сегодня, то что принёсёт пользу и прыбыль легко протащить. Знаю, что есть прибор, который определяет качество дорожного покрытия. Ваш?
олег мотынга
Пришли, а нас выгнали, т.к. за нас надо платить налоги, а они значительно больше взяток. Поэтому и сидит наше т.н. государство в глубокой .... .
олег мотынга
А я работал 45 лет и не видел, как наши не хотят работать. До появления мигрантов кто строил, кстати на 50% больше чем сейчас. Подумайте на досуге.
олег мотынга
Евгений где вы видели заработки мигрантов в размере от 100000 руб/месяц. Не надо фантазировать и , как унас говорят, вешать лапшу на уши.
Евгений Гоголев
Сегодня минимум за 1м3 монолита 4000р, вот и считайте. Бригада из 20чел укладывают не менее 800м3, то есть 40м3 на человека вот вам 80тыс. А при нормальной организации и больше. Так, что зарабатывают сегодня на стройке хорошо. Единственно это не за 8часов в день, а минимум 12. Прораб в нормальной фирме получает не менее 120тыс на карту. Сварщик, который варит трубы получает не менее 90тыс. Просто надо хотеть заработать. И это правда.
Евгений Гоголев
Я тоже помню времена, когда в нашем УНР работали вольнонаёмные или местные, или приезжие из соседних областей. Но увы 90-е, начало нулевых всё испоганили. Сегодня всё меняется, но медленно.
Евгений Гоголев
Сегодня, по крайней мере в серьёзных организациях есть понимание, что выгода от мигрантов стремится к нулю.
олег мотынга
Наконец, во всех государствах в первую очередь заботятся о своих гражданах.
Олег Самойлов
А в России НЕ заботятся о гражданах страны? Примеры можно, в КАКИХ странах погорельцам и подтопленцам такие выплаты, как в России имеются? А материнский капитал? А различные вспомоществования периодически?
олег мотынга
Во-первых за чей счёт. Это всё не стихийные бедствия. Выгоднее допустить или создать, а потом что-то поиметь. И это
Walery
И когда это и с чьей подачки ЕСПЧ для России стало "путеводной звездой"?
Игорь Тихонов
"И вообще существует только два десятка государств, которые приняли Конвенцию и потому обязаны исполнять решения Европейского суда по правам человека. Но "обязаны", опять же, не в том смысле, в каком правоохранительные органы обязаны отправить в тюрьму человека, имея предписание суда. Здесь требуется добрая воля государства, принявшего Конвенцию, а наказаний за отказ соблюдать решения ЕСПЧ вообще не предусмотрено. По факту, решения ЕСПЧ имеют пожелательный характер." - https://sovetnik.eu/rossiya-poluchila-pravo-ne-priznavat-resheniya-espch. Так что, с полным правом можно направить ЕСПЧ вместе с его решениями и запретами в путешествие на японскую гору с поэтическим названием Кху Ям..
Гаражный кооператив ЛАДА
Отправить её беспосадочным рейсом вместе с мигрантами в горы , туда откуда приехала.
Валерий Мостовых
Один вопрос почему в России так много предателей может их уже не судить и высылать а растреливать и все.
Владимир Иванов
Автору надо почитать конституцию РФ ,где определяется в каком случае гражданина можно депортировать ,а в каком нет.Человек легально проживающий на территории РФ с любым гражданством или даже вообще без гражданства,обладает всеми правами,что и гражданин РФ кроме избирательного права и государственной службы. ЕСПЧ совершенно прав .Зачем туда было обращаться ?Ведь ,всё написано в Конституции РФ.Если эта Чупик имеет официально убежище и не нарушает законов,а правовая деятельность, без коммерческой составляющей,не является нарушением закона,то и депортировать её не за что.Граждане ,ведь ,критиковали "совок" за его не "пущать",а сами на те грабли наступили.Прекрасно помню как либералы скулили по поводу выдворения из Союза неугодных власти.Либералы все мозги проели этим философским пароходом!Автор этой стать или неграмотный человек ,или выполняет заказ структур ,которым необходима рабская бесправная рабочая сила,а она нужна олигархическому капиталу и взяточникам из государственных структур.
Татьяна Бушмелева
А ЕСПЧ кто спрашивал?
Владимир Федорович
Выгнать вместе с очень умными минрантами.А как начинаешь ему говорить что надо делать так как надо он отвечает что этого не понимает.А как деньги надо заплатить это ему понятно.
Олег Самойлов
А что, трудно найти "группу пьяных хулиганов", как при СССР бывало?
Кремлебот Путина
И чтобы ОБЯЗАТЕЛЬНО эта "группа пьяных хулиганов" конечно же, чисто случайно, потому что у преступников нет национальности и конфессиональной принадлежности, оказалась из мигрантов из Средней Азии, которые все как один "незаменимые специалисты" на путинских стройках.
Олег Самойлов
А это уже дело десятое, из числа кого окажется "группа пьяных хулиганов"!
Кремлебот Путина
Аполитично рассуждаешь, аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! Не понимаешь политической ситуации. (©) Наоборот, в сложившихся обстоятельствах архиважно и архинужно, чтобы в этом случае именно среднеазиатские товарищи выразили своё возмущение - и, не побоюсь этого слова, принципиальное осуждение, - поведением в России гражданки Узбекистана Чупик
Вячеслав Дегтярев
ха ха

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