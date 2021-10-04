ЕСПЧ запрещает депортировать защитницу мигрантов

автор - Выключаем эмоции, включаем ум Защитницу мигрантов хотят депортировать из России, а ЕСПЧ пытается воспрепятствовать 30 сентября появилась новость, что ЕСПЧ снова пытается засунуть свой нос в суверенное право нашей страны определять, кому нам давать статус беженца, а кого лишать его.
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