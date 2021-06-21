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Одесса: Портовые шлёндры уже не те

Одесса: Портовые шлёндры уже не те

В рамках т.н. операции по обеспечению безопасности на море в Одессу продолжают заходить НАТОвские корабли.

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РУСЛАН Казаков
Ах Одесса, жемчужина у моря...была...
Александр Салтановский
Так же как и когда то город Герой!
РУСЛАН Казаков
Ах Одесса, жемчужина у моря...была...
Михаил Фадеев
Отчего же не те, те же самые, только 30 лет спустя...
Vasily Golov
Прогноз Гидрометеослужбы.Будет шторм на Черном море с ливневыми дождями.Теперь чуть западней Крыма.Захватит Херсонскую и Николаевскую обл. Выдержит ли дамбы и плотины на Днепре.НАТО пусть отдохнет в Одессе.
Анатолий Анатольев
Когда ФАШИСТОВ, начнет ЕВРАЗИЯ УНИЧТОЖАТЬ?????
Белых Владимир
Одесса, Киев - города герои! Были...
Игорь Олейник
Да, была Одесса Мама, а стала одеса б...ь

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