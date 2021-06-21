Одесса: Портовые шлёндры уже не те

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаОдесса: Портовые шлёндры уже не те В рамках т.н. операции по обеспечению безопасности на море в Одессу продолжают заходить НАТОвские корабли.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРУСЛАН КазаковАх Одесса, жемчужина у моря...была...Александр СалтановскийТак же как и когда то город Герой!РУСЛАН КазаковАх Одесса, жемчужина у моря...была...Михаил ФадеевОтчего же не те, те же самые, только 30 лет спустя...VGVasily GolovПрогноз Гидрометеослужбы.Будет шторм на Черном море с ливневыми дождями.Теперь чуть западней Крыма.Захватит Херсонскую и Николаевскую обл. Выдержит ли дамбы и плотины на Днепре.НАТО пусть отдохнет в Одессе.Анатолий АнатольевКогда ФАШИСТОВ, начнет ЕВРАЗИЯ УНИЧТОЖАТЬ?????Белых ВладимирОдесса, Киев - города герои! Были...Игорь ОлейникДа, была Одесса Мама, а стала одеса б...ьКомментировать
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