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«Акрон» представил домашнюю форму на сезон-2026/27: «Брутальный. Лаконичный. Универсальный»

«Акрон» презентовал домашний комплект формы на сезон-2026/27.  Форма выполнена в черном цвете с красными элементами.

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