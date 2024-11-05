Минтруд предлагает продлить право работников на временный перевод к другому работодателю до 2026 года

Министерство труда и социальной защиты России представило проект постановления, согласно которому работники смогут продолжать переходить к другим работодателям с сохранением своего рабочего места в случае вынужденной приостановки производства.
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