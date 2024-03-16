Экс-футболист Деменко: матчи с "Ливерпулем" станут рекламой для Миранчука

Известный в прошлом отечественный футболист Максим Деменко в комментарии для "Газеты.Ru" рассказал о том, что матчи против английского "Ливерпуля" в четвертьфинале Лиги Европы могут стать для полузащитника итальянской "Аталанты" и сборной России Алексея Миранчука рекламой для перехода в более сильную команду.