Автоэксперт Титов: Продажи китайских автомобилей упали в РФ с октября на 60%

Эксперт Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, директор ГК «Орехово-АвтоЦентр» Илья Титов поделился информацией о падении продаж машин из КНР в российских дилерских центрах на 60% по сравнению с октябрём.
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