"Исламизация" - один из инструментов ликвидации Европейского Союза - конкурента Сити и Вашингтона

Владимир Прохватилов. Самоубийство Запада: об угрозах исламизации ЕвропыПроникая в госструктуры, исламистские группировки опутывают Старый Свет своими агентурными сетямиДепутат Национального собрания Франции и внучка основателя партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена Марион Марешаль в интервью газете Le Figaro заявила, что континентальная Европа «сталкивается с экзистенциальной угрозой, связанной с миграционным потоком и сопровождающей его исламизацией».