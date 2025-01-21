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Царьград

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Трамп приостановил поставки помощи Киеву на 90 дней

Трамп приостановил поставки помощи Киеву на 90 дней

Один из указов, которые подписал президент США, блокирует поддержку иностранных государств.Новый глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий помощь для Украины и других иностранных государств на 90 дней.

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