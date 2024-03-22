Устроили праздник для 100 людей! Фанаты добились, чтобы из подарок передали на базу Тэхену

На что готовы пойти поклонники, чтобы порадовать своего кумира? Фанаты BTS готовы на все! На днях стало известно, как они умудрились собрать средства, чтобы устроить праздник военным и отметить 100 дней с момента зачисления Ви (V) в армию.
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