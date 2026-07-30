Что считать частицей: физики предложили новое объяснение парадокса Клейна

Современная физика давно отказалась от наивного образа вакуума как пустоты. Пустое на первый взгляд пространство — это бурлящее море квантовых полей, в котором постоянно возникают и тут же исчезают виртуальные пары частиц и античастиц.
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