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Что считать частицей: физики предложили новое объяснение парадокса Клейна

Что считать частицей: физики предложили новое объяснение парадокса Клейна

Современная физика давно отказалась от наивного образа вакуума как пустоты. Пустое на первый взгляд пространство — это бурлящее море квантовых полей, в котором постоянно возникают и тут же исчезают виртуальные пары частиц и античастиц.

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