Сунак поручил провести аудит помощи Украине — BBC

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил провести оценку хода войны в Украине, узнала BBC. Высокопоставленные чиновники опасаются, что Сунак мог избрать слишком осторожный подход к войне в момент, когда она «вступает в решающую фазу».
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил провести оценку хода войны в Украине, узнала BBC. Высокопоставленные чиновники опасаются, что Сунак мог избрать слишком осторожный подход к войне в момент, когда она «вступает в решающую фазу».
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