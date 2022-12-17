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Сунак поручил провести аудит помощи Украине — BBC

Сунак поручил провести аудит помощи Украине — BBC

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил провести оценку хода войны в Украине, узнала BBC. Высокопоставленные чиновники опасаются, что Сунак мог избрать слишком осторожный подход к войне в момент, когда она «вступает в решающую фазу».

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