Кабмин одобрил поправки, регулирующие налог на майнинг в России

Поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», регулирующие налогообложение криптовалюты, одобрило правительство РФ, 15 ноября сообщила пресс-служба Минфина РФ.
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