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Автор The Hill посоветовал Зеленскому разумный способ спасения Украины

Автор The Hill посоветовал Зеленскому разумный способ спасения Украины

Аналитик издания The Hill Харлан Ульман считает, что у президента Украины Владимира Зеленского еще есть способ спасения своего государства на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.

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