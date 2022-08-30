Автор The Hill посоветовал Зеленскому разумный способ спасения Украины

Аналитик издания The Hill Харлан Ульман считает, что у президента Украины Владимира Зеленского еще есть способ спасения своего государства на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Аналитик издания The Hill Харлан Ульман считает, что у президента Украины Владимира Зеленского еще есть способ спасения своего государства на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.
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