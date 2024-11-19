Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Для спасения экономики России депутат Госдумы призвал передать управление ЦБ Президенту, а Набиуллину с Силуановым снять с постов. Поддерживаете?

Для спасения экономики России депутат Госдумы призвал передать управление ЦБ Президенту, а Набиуллину с Силуановым снять с постов. Поддерживаете?

Оказывается, депутаты могут не только «нести пургу», делать утопические, саморекламные заявления, принимать пенсионные реформы и прочие гадости, но и говорить очень правильные вещи, правда с воплощением их в реальность часто случаются всякие закавыки.

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Комментарии
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Анатолий Зотов
Ну сказал. Говорит много кто. Результат одинаковый.
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1 час.
Поля Русс
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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1 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Очередная буря в чайной ложке. Как бы героически не надувал щеки Миронов, ничего не изменится. И наебулиной и силуанову - до звезды мнение хоть одного депутата, хоть всех, вместе взятых. И эта барышня как наё..ла Россию, так и будет продолжать это делать до тех пор, пока Госбанк России не будет национализирован, а мадам с силуановым не будут признаны иноагентами.
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38 мин.

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