Для спасения экономики России депутат Госдумы призвал передать управление ЦБ Президенту, а Набиуллину с Силуановым снять с постов. Поддерживаете?

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Очередная буря в чайной ложке. Как бы героически не надувал щеки Миронов, ничего не изменится. И наебулиной и силуанову - до звезды мнение хоть одного депутата, хоть всех, вместе взятых. И эта барышня как наё..ла Россию, так и будет продолжать это делать до тех пор, пока Госбанк России не будет национализирован, а мадам с силуановым не будут признаны иноагентами.