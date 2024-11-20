Что такое метель, или вьюга, и как она образуется

Что такое метель, или вьюга Как образуется метель Виды метели Что такое метель, или вьюга Фото: justkgoomm/Shutterstock/FOTODOM Вьюга оказывает огромное влияние на жизнь людей, особенно в регионах с суровыми климатическими условиями Метель или вьюга — это природное явление, которое характеризуется переносом снежных масс, выпавших ранее или выпадающих в данный момент.
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