Что такое метель, или вьюга, и как она образуется

Что такое метель, или вьюга Как образуется метель Виды метели Что такое метель, или вьюга Фото: justkgoomm/Shutterstock/FOTODOM Вьюга оказывает огромное влияние на жизнь людей, особенно в регионах с суровыми климатическими условиями Метель или вьюга — это природное явление, которое характеризуется переносом снежных масс, выпавших ранее или выпадающих в данный момент.