Guardian: французская полиция использовала слезоточивый газ против фанатов "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" намерен провести расследование по факту применения французской полицией слезоточивого газа против болельщиков "красных дьяволов", которые приехали на матч 1/4 финала Лиги Европы с "Лионом".
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