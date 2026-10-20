Главное: Подводная установка Adélie на несколько секунд выработала 2 кВт чистой мощности, пиковое значение составило 16,5 кВт Работа остановилась из-за сбоя аккумулятора и короткого замыкания в кабеле насоса хладагента Следующее испытание пройдёт зимой 2026–2027 годов, коммерческий проект у Тонга намечен на 2027 год Американская компания Endurance Energy впервые показала подводную геотермальную электростанцию, которая ненадолго выработала больше электричества, чем потребляла сама.