Главное: Подводная установка Adélie на несколько секунд выработала 2 кВт чистой мощности, пиковое значение составило 16,5 кВт Работа остановилась из-за сбоя аккумулятора и короткого замыкания в кабеле насоса хладагента Следующее испытание пройдёт зимой 2026–2027 годов, коммерческий проект у Тонга намечен на 2027 год Американская компания Endurance Energy впервые показала подводную геотермальную электростанцию, которая ненадолго выработала больше электричества, чем потребляла сама.
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