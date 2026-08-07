От детского дома до всенародной славы: 8 известных артистов с интернатским прошлым

За успехом, аплодисментами и народной любовью часто скрываются тяжелые личные драмы. Некоторые известные артисты провели детство в казенных стенах, пережили потерю родителей или предательство близких, но смогли найти свой путь в жизни.
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