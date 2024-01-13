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Новая "розовая кофточка": Малежик вслед за Киркоровым прочихвостил журналистку

Новая "розовая кофточка": Малежик вслед за Киркоровым прочихвостил журналистку

20 мая 2004 года на пресс-конференции в Ростове-на-Дону случился uhjvrbq скандал. Тогда Филиппу Киркорову не понравились вопросы журналистки Ирины Ароян, и он заметил в сердцах: "На пресс-конференции к звездам надо приходить подготовленными, а не так, как вы: вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Еще один звездонутый певец!  Умный человек может интересно ответить даже на бездарный вопрос. А звездонутому его апломб  мешает быть умным и интересным собеседником.
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17 час.
Grandad
Малежик прав! На дур обращать внимания вполне логично, тем более в таком возрасте.
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15 час.

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