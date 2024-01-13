Новая "розовая кофточка": Малежик вслед за Киркоровым прочихвостил журналистку

20 мая 2004 года на пресс-конференции в Ростове-на-Дону случился uhjvrbq скандал. Тогда Филиппу Киркорову не понравились вопросы журналистки Ирины Ароян, и он заметил в сердцах: "На пресс-конференции к звездам надо приходить подготовленными, а не так, как вы: вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду.